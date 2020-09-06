Украина

Бразильский защитник Шахтера продолжает устанавливать скоростные рекорды.

Правый фулбэк "горняков" Додо продемонстрировал скорость в 34,2 км/час в спарринге против Олимпика, сообщил Шахтер в своем Телеграм-канале. Этот показатель зафиксировала научная группа клуба.

Предыдущим рекордом скорости Додо были 33,8 км/час, которые он набрал в матче против Вольфсбурга в плей-офф Лиги Европы.

В апреле издание Le Figaro назвало тройку самых быстрых футболистов мира: Килиан Мбаппе (ПСЖ, 36 км/час), Иньяки Вильямс (Атлетик, 35,7) и Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, 35,5).