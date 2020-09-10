Украина

Президент Руха выступает против переноса поединков УПЛ из-за COVID-19.

Матч второго тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Рухом, который должен был состояться 12 сентября, был перенесен на 23 сентября из-за обнаруженных случаев заражения коронавирусом в стане львовской команды.

Президент Руха Григорий Козловский призвал больше не переносить поединки из-за COVID-19 и предложил проводить их по расписанию, внеся таким образом изменения в существующий регламент соревнований на время пандемии.

"Нужно клубам вместе садиться или обращаться в органы УАФ, чтобы принять волевое решение не переносить матчи. Есть молодежные команды, можно играть теми составами, которые есть. Потому что мы с этими переносами чемпионат не доиграем. А еще есть команды, которые играют в еврокубках, есть сборная Украины, у них свои графики..."

"Мы не можем постоянно переносить матчи и на колене рубить чемпионат. Мое предложение – не переносить матчи в будущем. Такая беда может постичь любого, и чемпионат будет длиться вечно", – заявил Козловский в комментарии для Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что пятеро игроков Руха сдали положительный тест на коронавирус. Несмотря на это, Шахтер не будет требовать техническое поражение для новичка украинской Премьер-лиги.