Украина

Почти все матчи состоятся уже в следующую среду, 16 сентября.

Украинская ассоциация футбола провела жеребьевку второго предварительного раунда Кубка Украины, который пройдет 16 сентября. Исключением станет лишь матч Горняк-Спорт – Металлург Запорожье, он состоится 23 сентября.

Команды при жеребьевке были распределены на четыре группы по географическому принципу. Клубы, которые указаны первыми, сыграют дома.

Группа А

Горняк-Спорт – Металлург З

ВПК-Агро – Кремень

Группа В

Николаев — Черноморец

Нива В — Кристалл

Кривбасс – Таврия

Группа С

Альянс – Верес

Виктория (Николаевка) — Диназ

Оболонь — Полесье

Группа D

Волынь — Прикарпатье

Агробизнес — Ужгород

Эпицентр Дунаевцы — Нива Т

Уже 30 сентября состоится раунд 1/16 финала Кубка Украины, в котором стартуют 11 клубов Премьер-лиги.