Почти все матчи состоятся уже в следующую среду, 16 сентября.
Украинская ассоциация футбола провела жеребьевку второго предварительного раунда Кубка Украины, который пройдет 16 сентября. Исключением станет лишь матч Горняк-Спорт – Металлург Запорожье, он состоится 23 сентября.
Команды при жеребьевке были распределены на четыре группы по географическому принципу. Клубы, которые указаны первыми, сыграют дома.
Группа А
Горняк-Спорт – Металлург З
ВПК-Агро – Кремень
Группа В
Николаев — Черноморец
Нива В — Кристалл
Кривбасс – Таврия
Группа С
Альянс – Верес
Виктория (Николаевка) — Диназ
Оболонь — Полесье
Группа D
Волынь — Прикарпатье
Агробизнес — Ужгород
Эпицентр Дунаевцы — Нива Т
Уже 30 сентября состоится раунд 1/16 финала Кубка Украины, в котором стартуют 11 клубов Премьер-лиги.