Украина

Бразильский форвард проведет как минимум следующий сезон в чемпионате Португалии.

Нападающий Ренан Абнер покинул ПФК Львов и стал игроком Жил Висенте. Об этом сообщает официальный сайт львовской команды.

23-летний бразилец перешел в новый клуб на правах годичной аренды с возможностью последующего выкупа его контракта на постоянной основе.

Напомним, что Абнер выступает за Львов с лета 2019 года. С того момента он провел "сине-золотых львов" 30 поединков, в которых забил 9 голов.

Напомним, ранее ПФК Львов продал бразильского форварда Алваро в Кешлю из Азербайджана.