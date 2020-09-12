Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Колос примет Львов на своем обновленном стадионе в поединке второго тура чемпионата Украины.

Колос — Львов

Суббота, 12 сентября. Стадион Колос, Ковалевка. Главный арбитр встречи — Ярослав Козык. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Колос начал новый сезон с поражения, но осуждать команду Руслана Костышина вовсе не стоит. Ковалевцы играли против действующего чемпиона страны — Шахтера. Более того, Колос достойно сдержал натиск в первой половине игры, а "горняки" смогли распечатать ворота соперника лишь после третьего назначенного пенальти.

Колос будет подходить к поединку с оглядкой на то, что уже вскоре их ждет дебют в еврокубках против греческого Ариса. Нет сомнений, что встреча со Львовом станет генеральной репетицией перед важнейшим поединком. Хочется увидеть от Колоса хорошую игру и слаженные действия, которые будут вселять оптимизм перед еврокубковыми баталиями.

Львов же игрой против Колоса начнет для себя новый сезон. Первый тур для команды не состоялся из-за зараженных коронавирусом футболистов. Тем не менее, львовяне очень уверенно чувствую себя на трансферном рынке и меняют состав. Некоторые легионеры постепенно уходят в другие клубы, а тренерский штаб приглашает не представителей Бразилии, а украинских футболистов и легионеров из Европы.

Физическая готовность ковалевцев должна быть на порядок выше. Команда уже имела опыт официальных матчей и подводила подготовку под игру в Лиге Европы. Определенно, усталость львовян должна будет почувствоваться ближе к концу встречи, что может обеспечить хозяевам результат.