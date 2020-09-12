Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Днепр-1 в рамках поединка второго тура УПЛ примет на своем поле Олимпик.

Днепр-1 — Олимпик

Суббота, 12 сентября. Стадион Днепр-Арена, Днепр. Главный арбитр встречи — Евгений Арановский. Трансляция на телеканале Униан.

Днепр-1 в первом туре принимал экзамен у Ингульца, который только повысился в классе. Поединок для днепрян получился очень непростой и завершился ничейным результатом. Руководство клуб осталось недовольно итогом прошлого сезона и хочет видеть команду в еврокубках на следующий сезон.

Предпосылки для такого качественного прыжка все-таки есть. И без того неплохой состав днепрян усилили несколькими качественным исполнителями. Довбик может по-новому раскрыться и засверкать на футбольной карте. Не забывает команда и про линию обороны — туда подписали Дугласа, который ранее уже выступал за Днепр.

Олимпик, в свою очередь, в первом круге попал под каток Динамо под руководством Мирчи Луческу. Дончане абсолютно по делу уступили, пропустив четыре мяча. Вингеры киевлян показали огромные проблемы Олимпика в обороне, которые Игорю Климовскому предстояло решить в текущую паузу н игры сборных.

Поединок привлекает тем, что обе команды будут пытаться играть в комбинационный футбол, а потому непременно стоит ждать много опасных моментов. У обоих тренеров было достаточно времени разобрать игру оппонента. Традиционно поединки между Днепром-1 и Олимпиком дарят болельщикам не менее двух голов.