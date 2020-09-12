Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и донецкий Олимпик.

В стартовой игре поединков футбольного уик-энда Украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 сыграет второй кряду поединок на "Днепр-Арене". В соперниках у команды Дмитрия Михайленко числится донецкий Олимпик.

По сравнению с игрой против Ингульца (1:1), у Днепра-1 наблюдается замены в линии обороны и полузащиты. Вместо Вакулко с первых минут сыграет Когут, а Ди Франко выступит вместо Дубинчака. Тройку обороны дополнит Александр Сваток.

Олимпик после паузы на матчи сборных сохранил большую часть стартового состава актуальным, но при этом подтянул новоприбывшие трансферы. После неудачной стартовой игры с киевским Динамо (1:4), на поле с первых минут появятся Бенито и Бабенко, которые заменили Чогадзе и Романовского, соответственно.

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Логинов, Сваток —— Тейлор, Кравченко, Когут, Ди Франко — Хобленко, Довбик, Цуриков.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Дуглас, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков.



Олимпик: Кичак — Зотько, Снурницын, Лебеденко — Пасич, Тейшейра, Политыло, Бабенко, Бенито — Завийский — Шахаб.