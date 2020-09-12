Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура УПЛ между ковалевским Колосом и ПФК Львов.

Нападающий ковалевского Колоса Владимир Лысенко возглавит атаку своей команды в матче против ПФК Львов. Новичка хозяев Евгения Селезнева не оказалось в заявке на поединок.

Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Задоя — Антюх, Смирный, Новак — Лысенко

Запасные: Кучеренко, Зозуля, Максименко, Милько, Ориховский, Ильин, Исаенко, Данфа, Д. Костышин

ПФК Львов: Пеньков — Кравчук, Борзенко, Махмутович — Комарец, Грисьо, Айнсалу, Челич — Богунов — Кошман, Ныч

Запасные: Литовченко, Клименчук, Велвес, Фелипе, Романчук, Михоби, Савошко, Вычижанин, Малашевский

Матч Колос — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.