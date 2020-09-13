Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и Александрия.

Долгожданный дебют закарпатского Миная в Украинской Премьер-лиге пройдет под знаком домашнего противостояния с Александрией. При этом, поддерживать команду Василия Кобина смогут болельщики, в количестве 25% от общей вместительности трибун ужгородского стадиона "Авангард".

В стартовом составе на первый в истории Миная матч "элитного" первенства присутствую сразу три августовских новичка: Мислав Матич, Денис Кожанов и Антон Шиндер.

В сою очередь, Владимир Шаран выставил уже успешно испытанный состав в первой игре против Мариуполя (4:1), совершив лишь точечные изменения. Тимур Стецьков, Каспарс Дубра и Артем Ситало сыграют за Александрию с первых минут.

Минай: Попович — Меличенко, Маткобожик, Лопыренок, Сакив — Матич, Ткачук — Кожанов, Нуриев, Пиняшко — Шиндер.

Запасные: Каниболоцкий, Павлиш, Эдгар, Машталир, Карноза, Снижко, Голодюк, Кныш, Глагола.



Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Гордиенко, Стецьков — Банада, Гречишкин, Ковалец — Лучкевич, Ситало, Мышенко.