Украина

Подопечные Юрия Максимова вышли на чистое первое место благодаря комфортной победе над Ингульцом (2:0).

В заключительном матче второго тура УПЛ полтавская Ворскла принимала петровский Ингулец. В случае победы в отчетном поединке команда Юрия Максимова могла единолично возглавить турнирную таблицу. Сразу же после стартового свистка хозяева забрали мяч под свой контроль, рассчитывая забить быстрый гол. Но гости быстро перехватили инициативу и провели несколько атак кряду, но ни одна из них не завершилась опасным моментом. Затем полтавчане вернули мяч под свой контроль, а гости были вынуждены рассчитывать на контратаки.

Подопечные Максимова много владели мячом на чужой половине поля, но никак не могли вскрыть оборону соперника. Не помогали создавать опасные моменты и заработанные стандартные положения. Команда Сергея Лавриненко также заработала несколько стандартов, но, как и хозяевам, ей не удалось извлечь из этого никакой пользы. В одном из эпизодов у Козака была хорошая возможность забить с игры, но Александр пробил прямо в Резника. После этого полтавчане надолго перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля.

С каждым разом Ворскла подбиралась все ближе к воротам Шуста, но до ударов по воротам дело не доходило. Повести в счете помогла простая атака – Ндиайе выполнил длинный заброс на ход Васину, тот убежал от Ковалева и отпасовал под удар Степанюку, а Руслан отправил мяч в ворота – 1:0. Уже через две минуты Пердута мог увеличить разрыв в счете, завершив сольный проход ударом по воротам, но Шуст грамотно выбрал позицию и поймал мяч намертво. До завершения первой половины встречи полтавчане пытались забить во второй раз, но им не удалось это сделать. Ничего не получилось впереди и у Ингульца. Таким образом, команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

В дебюте второго тайма хозяева продолжили контролировать ход игры, завладев мячом. Кане едва не забил быстрый гол, развернувшись с мячом и пробил в ближний угол — мяч просвистел рядом со штангой. Уже через две минуты у Ингульца был шанс забить прямым ударом со штрафного, но выстрел Коваленко оказался неточным. Со временем петровцы практически всем составом перебрались на чужую половину поля и раз за разом пробивали по воротам, однако их удары не несли реальной угрозы для Резника.

Через некоторое время подопечные Максимова успокоили игру и перебрались на чужую половину поля. Сперва у них ничего не получалось впереди, но затем они получили шанс забить во второй раз благодаря заработанному пенальти за игру Семенко рукой. Кане подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 2:0. А уже через три минуты дела команды Лавриненко стали еще хуже — Козак оставил свою команду в численном меньшинстве, получив вторую желтую карточку за симуляцию. Оставшись вдесятером, гости сразу же опустились на свою половину поля. Полтавчане пытались реализовать большинство, пойдя вперед большими силами, однако им не удавалось создавать опасные моменты. Серьезно сбил темп игры ряд замен в обеих командах.

После паузы Ворскла снова отправилась в атаку, предпринимая попытки забить еще раз. Но после кратковременной активности хозяева успокоили игру, перейдя на неспешный контроль мяча на своей половине поля. Уже в компенсированное время им едва не удалось провести голевую атаку. Якубу прострелил в штрафную на свободного Пешича, а тот не дотянулся до мяча, пытаясь пробить по воротам. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток, который зафиксировал комфортную победу подопечных Максимова. Данный результат позволил команде выйти на чистое первое место, оторвавшись от ближайших преследователей на два набранных очка. Ингулец же пока занимает 11-ую строчку турнирной таблицы.

В третьем туре Ворскла отправится в гости к Александрии, а Ингулец примет черниговскую Десну.

Ворскла - Ингулец 2:0

Голы: Степанюк, 36, Кане, 67 (с пенальти)

Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Васин (Пешич, 68), Пуцлин (Опанасенко, 79), Кане, Сапай (Якубу, 62) — Кулач (Щербак, 80) — Степанюк (Ребенок, 80)

Ингулец: Шуст — Балан, Ковалев, Семенко, Синегуб — Лупашко (Шишка, 81), Кучеренко (Плохотнюк, 88) — Козак, Запорожец (Бартулович, 81), Коваленко (Щедрый, 81) — Сичинава (Мишуренко, 77)

Предупреждения: Ндиайе, Пуцлин, Чеснаков, Степанюк — Козак, Лупашко, Синегуб

Удаление: Козак, 70 (повторное предупреждение)