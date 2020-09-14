Украина

Бывший вице-президент киевлян уверен, что команде будет крайне сложно конкурировать с Шахтером в чемпионате.

Этим летом на тренерском посту Динамо произошли перестановки: команду возглавил Мирча Луческу, с 2004 по 2016 год работавший в Шахтере.

"Это было сложное решение, в нем много составляющих. Мирча хочет работать. Само собой, у него реваншистские настроения. Это нормально, спортивно", — рассказал Красников в эфире Великого футбола.

"Если Динамо не усилит состав квалифицированніми футболистами, ему будет тяжело бороться с Шахтером. Победа в Суперкубке – совсем не показатель. Но Луческу в Динамо получится точно лучше, чем у предшественников".

"Вопрос в том, чего хочет Динамо. Выиграть чемпионат у Луческу, вряд ли получится. А вот создать боеспособный коллектив из имеющихся игроков – думаю, да. У Динамо перспективная молодежь опять, но это нужно ждать".

"Я сейчас не вижу, чтобы Динамо составило конкуренцию Шахтеру в УПЛ по качеству и подбору игроков, по всему. Финансовый аспект тоже играет свою роль".

Также Евгений Красников отметил, что в составе киевского Динамо "собраны достаточно средние игроки".