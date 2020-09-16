Вашему вниманию результаты матчей второго раунда Кубка Украины за 16 сентября.
Волынь - Прикарпатье, фото ФК Прикарпатье
16 сентября 2020, 22:30
Завершились девять поединков в рамках второго предварительного тура Кубка Украины, которые состоялись 16 сентября. Представляем вашему вниманию их результаты:
Нива Винница — Кристалл 2:2 (4:3 пен.)
Голы: Попов, 45, Пастушенко, 65 — Малиш, 35, Терзи, 86
Кривбасс — Таврия 4:1
Голы: Черний, 3, 20, Дедяев, 66, Пятов, 84 — Соколан, 90+1
Виктория (Николаевка) - Диназ 0:0 (8:7 пен.)
Ужгород — Агробизнес 0:1
Гол: Когут, 10
Николаев — Черноморец 1:0
Гол: Яворский, 41
ВПК-Агро — Кремень 2:2 (4:2 пен.)
Голы: Белый, 75 (пен.), Тищенко, 87 — Островский, 9, Кулиш, 43
Альянс — Верес 0:3
Голы: Дахновский, 53, Соломка, 66, Петко, 69
Оболонь-Бровар — Полесье 0:1
Гол: Галенко, 49
Волынь — Прикарпатье 0:1
Гол: Барчук, 29 (пен.)