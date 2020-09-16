Завершились девять поединков в рамках второго предварительного тура Кубка Украины, которые состоялись 16 сентября. Представляем вашему вниманию их результаты:

Нива Винница  Кристалл 2:2 (4:3 пен.) 
Голы: Попов, 45, Пастушенко, 65  Малиш, 35, Терзи, 86

Кривбасс  Таврия 4:1
Голы: Черний, 3, 20, Дедяев, 66, Пятов, 84 — Соколан, 90+1

Виктория (Николаевка) - Диназ 0:0 (8:7 пен.) 

Ужгород — Агробизнес 0:1
Гол: Когут, 10

Николаев — Черноморец 1:0
Гол: Яворский, 41

ВПК-Агро — Кремень 2:2 (4:2 пен.)
Голы: Белый, 75 (пен.), Тищенко, 87 — Островский, 9, Кулиш, 43

Альянс — Верес 0:3
Голы: Дахновский, 53, Соломка, 66, Петко, 69

Оболонь-Бровар — Полесье 0:1
Гол: Галенко, 49

Волынь — Прикарпатье 0:1
Гол: Барчук, 29 (пен.)