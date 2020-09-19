Украина

Предлагаем вам анонс поединка чемпионата Украины.

Александрия в рамках поединка третьего тура УПЛ на своем поле сразится с Ворсклой.

Александрия — Ворскла

Суббота, 19 сентября, 14:00. Стадион Ника, Александрия. Главный арбитр — Екатерина Монзуль. Телетрансляция на канале Футбол 2.

Подопечные Владимира Шарана после двух туров набрали три очка. Сперва Александрия сделала неплохую заявку о своих амбициях для всей УПЛ, обыграв Мариуполь со счетом 4:1, но затем минимально уступила Минаю. Конечно, делать какие-то выводы лишь по двум поединкам вовсе не стоит, но будущее Александрии вызывает вопросы.

В последнее время не покидает ощущение, что Владимир Шаран выжал максимум из имеющихся у него ресурсов. Александрия пока что толком не усилила состав в текущее трансферное окно, а потому сложно ожидать какой-то прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Что касается отчетной игры, то хозяев ждет очень тяжелый матч.

Ворскла после двух поединков несколько неожиданно единолично возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Максимова сперва разобрались с Рухом со счетом 5:2, а позже уверенно победили Ингулец. Понятно, что соперники были не самым сильными, но полтавчане еще с конца прошлого сезона подняли планку своих выступлений и придерживаются заданного уровня.

Ожидаем, что и в этом поединке подопечные Максимова смогут добиться победы. Стиль команд имеет сходства, но полтавчане выглядят более организованными и, кажется, куда более сильны духом. Поединок, наверняка, будет полон борьбы и большую часть времени мяч будет проводить в центре поля.