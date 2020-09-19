Украина

Предлагаем вам анонс поединка чемпионата Украины.

Динамо в рамках поединка третьего тура УПЛ на своем поле сыграет со Львовом.

Динамо — Львов

Суббота, 19 сентября, 19:30. Стадион Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Виктор Копиевский. Телетрансляция на канале Футбол 2.

Динамо после поединка в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против АЗ примет на своем поле Львов, который очень неудачно начал сезон и должен стать легкой добычей для киевлян. Подопечные Мирчи Луческу не без проблем одолели алкмаарцев в прошлом матче и теперь уже держат в уме следующую игру против Гента.

Поединок со Львовом должен стать местом, где игровую практику получат некоторые игроки ротации, а также будут испробованы определенные наработки перед игрой с Гентом. Динамо после двух туров набрало четыре очка и идет на второй строчке: был разгромно обыгран Олимпик и потеряны очки с Десной.

Львов, в свою очередь, в первом туре не играл из-за коронавируса, а уже во втором поучаствовал в открытии обновленного стадиона Колоса, пропустив четыре безответных мяча. Трансферная политика львовян сместилась в сторону от латиноамериканского вектора и пока что не вызывает доверия. Посмотрим, что Цецадзе подготовит к отчетной игре.

В общую группу киевлян вернулся Виктор Цыганков, который пропускал поединок против АЗ из-за повреждения. Ждем его появления в стартовом составе, как и Беньямина Вербича. У Мирчи Луческу есть достаточно футболистов и возможность для ротации. Подобное не скажешь разве что про линию обороны, большое количество игроков откуда находится в лазарете.