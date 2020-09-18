Украина

Генеральный директор Шахтера — о продлении соглашения с бразильцем.

Сегодня, 18 августа, Додо подписал новое соглашение с Шахтером на пять лет. Эту новость прокомментировал Сергей Палкин.

"Мы рады, что подписали новый пятилетний контракт. Я хотел бы пожелать Додо удачи. Уверен, его в футболе ждет большое будущее, – отметил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин. – Для нас это очень важное подписание с точки зрения стратегии развития клуба, нашего видения и будущих результатов".

"Он готов стать железобетонной основой нашей команды. Однозначно это игрок стартовых одиннадцати. Додо доказал это своей игрой, профессионализмом и результатами. Считаю, на сегодня он – номер один на своей позиции", — сказал Сергей Палкин в интервью клубному сайту.

В составе "оранжево-черных" Додо провел 39 матчей, забил 3 мяча, завоевал Кубок и дважды стал чемпионом Украины.