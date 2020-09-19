Защитник Шахтера поделился ожиданиями перед игрой с луганчанами.
СЕРГЕЙ КРИВЦОВ, ФОТО ФК ШАХТЕР
19 сентября 2020, 11:37
В третьем туре чемпионата Украины Шахтер сыграет на выезде против Зари. Центрбек "горняков" Сергей Кривцов рассказал о состоянии команды и ожиданиях от матча.
"Физически чувствуем себя хорошо. Было время наиграть какие-то тактические заготовки. Плюс, много игроков, которые были вызваны в национальную сборную, провели две игры. Думаю, плюс-минус в одинаковых кондициях будем мы, как и Заря", — рассказал Кривцов Shakhtar News.
"У нас с Зарей всегда сложные игры получаются. Думаю, эта не будет исключением".
Матч Заря – Шахтер начнется 20 сентября в 17:00. На Football.ua будет текстовая онлайн-трансляция поединка.