Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Рух в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины примет на своем поле Колос.

Рух — Колос

Воскресенье, 20 сентября, 19:30. Стадион Арена Львов, Киев. Дмитрий Бондаренко — главный арбитр встречи. Телетрансляция на канале Футбол 1.

Рух возвращается к официальным матчам после длительного перерыва без футбола. К матчам национальных сборных добавились зараженные коронавирусом внутри команды и отмена игры с Шахтером, что, естественно, также пагубно повлияло на тренировочный процесс. Посмотрим, в какой форме подойдут футболисты к отчетной игре с Колосом.

Руху есть что доказывать после первого тура чемпионата Украины, в котором они разгромно уступили Ворскле. Если атакующая игра команды особых вопросов не вызывает, то бардак в обороне был заметен и с таким ходом дел в элитном дивизионе Украины будет крайне непросто.

Колос, в свою очередь, в первом туре проиграл Шахтеру, а затем разгромил Львов на обновленном стадионе. Руслан Костышин, определенно, должен будет провести ротацию в этом матче после игры Лиги Европы против Ариса, которая завершилась победой ковалевцев. Игроки Колоса находятся в отличном положении духа и готовы продолжить серию успешных результатов.

Особое внимание в составах обеих команд привлекает фигура Евгения Селезнева. Ожидаем, что опытный нападающий в этот раз выйдет с первых минут поединка. Колос имеет все шансы надежно отыграть в обороне и не раз огорчить голкипера Руха.