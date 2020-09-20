Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Олимпик в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины примет на своем поле Минай.

Олимпик — Минай

Воскресенье, 20 сентября, 14:00. Стадион Динамо, Киев. Александр Шандор — главный арбитр встречи. Телетрансляция на канале Футбол 1.

Олимпик подходит к поединку с тремя баллами в активе. Дончане начали сезон в чемпионате Украины с поражения от Динамо со счетом 1:4, уступив по всем статьям, но уже в игре с Днепром-1 смогли реабилитироваться и добились победы со счетом 3:1. Отметим, что в игру команды отлично вписался арендованный у Динамо Бенито.

Игорь Климовский получил еще несколько игроков в свое распоряжение и выстраивает команду, которая, как и при каждом его назначении, показывает довольно симпатичный футбол. Минай, в свою очередь, поединок первого тура против Львова пропускал — виной тому коронавирус, но дебютировать в УПЛ команда Кобина смогла с победы над Александрией.

Понятно, что делать выводы по одному поединку вовсе не стоит, но Минай показал, что готов дать бой и не будет тушеваться перед более именитым соперником. У Кобина достаточно много опытных исполнителей в распоряжении, а потому какого-то мандража явно не будет. В любом случае, игра будет проходить под девизом борьбы за каждый мяч.

Олимпик в перерыве на матчи сборных встречался с Шахтером и смог добиться победы, а потому хорошая форма команды Климовского не вызывает вопросов, но и Минай очень крепок, а потому ждем трудную победу дончан.