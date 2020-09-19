Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура УПЛ между Александрией и полтавской Ворсклой.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов решил оставить Вадима Сапая на скамейке запасных на матч против Александрии..Его место на поле займет Якубу Наджееб. Кроме того, в запасе остался один из героев матча против Ингульца Денис Васин. Вместо него с первых минут сыграет Александр Скляр.

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Грицук — Лучкевич, Ситало, Мишенко

Запасные: Билык, Мельник, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Безбородько, Третьяков, Задерака, Устименко

Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Кане, Якубу — Кулач, Степанюк

Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Васин, Пешич, Татарков, Ребенок, Щербак

Матч Александрия — Ворскла начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.