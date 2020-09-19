Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и черниговская Десна.

В продолжении субботней части поединков третьего тура Украинской Премьер-лиги на поле стадиона "Зирка" в Кропивницком сыграют Ингулец из с. Петрово и черниговская Десна.

Подопечные Лавриненко за два стартовых тура сумели разжиться лишь одним набранным в игре с днепровским Днепром-1 очком (1:1), поэтому главный тренер решил провести небольшую ротацию стартового состава. В центре обороны сыграет Виталий Павлов, а удаленного в конце матча против Ворсклы (0:2) Козака заменит Артем Щедрый. Поменялся у Ингульца и голкипер — вместо Шуста ворота будет защищать Владимир Крынский.

В ближайшее время коллективу Александра Рябоконя предстоит провести еврокубковую игру с немецким Вольфсбургом, поэтому сложно было ожидать от Десны глубокой ротации. Однако она произошла. Уход Филиппова спровоцировал возвращение в основу Дегтярева, при этом место на левом фланге полузащиты займет Алексей Гуцуляк, а под ним, в обороне, расположится Артур Западня. Кроме того, вместо Йонаса Тамма с первых минут предстоящей игры сыграет Виталий Ермаков.

Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб — Кучеренко — Коваленко, Лупашко, Запорожец, Щедрый — Сичинава.

Запасные: Шуст, Мишуренко, Мкомола, Фатеев, Литвяк, Малыш, Квасный, Бартулович.



Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня — Калитвинцев, Огиря, Хлебас, Гуцуляк — Тотовицкий — Дегтярев.

Запасные: Литовка, Полегенько, Домбровский, Картушов, Мостовой, Старенький, Будковский, Шевцов.



Матч Ингулец — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.