Украина

Специалист решил кардинально изменить игру.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Динамо в родных стенах противостоит Львову.

После первого тайма встречи арбитр зафиксировал счет 0:0. По итогу, главный тренер киевлян Мирча Луческу решил провести четыре замены в перерыве.

Так, вместо Богдана Леднева вышел Виталий Буяльский, Николай Шапаренко заменил Владимира Шепелева. Сергей Сидорчук вышем вместо Александра Андриевского, а Виктор Цыганков поменял Георгия Цитаишвили.

К слову, замены дали свой результат, ведь на 48-й минуте Динамо открыло счет с пенальти, который реализовал Цыганков.