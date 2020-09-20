Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и донецкий Шахтер.

Стартовый состав действующего чемпиона Украины в центральном матче тура несет в себе определенные неожиданности. Луиш Каштру попытается найти замену для травмированного Исмаили в лице Виктора Корниенко. Кроме того, место в воротах вновь отошло юному Трубину, а на позиции разыгрывающего сыграет Манор Соломон.

От Виктора Скрипника мы можем наблюдать выход на левом фланге защиты Цыганикса, а Хомченовского в тройке атакующей полузащиты заменит Егор Назарина. Вернулся в основу и Виталий Вернидуб.

Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко, Назарина, Кочергин — Громов, Кабаев.

Запасные: Василь, Жуниньо, Гречкин, Цвек, Сухарь, Чайковский, Янаков, Гладкий, Перович.



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Соломон, Тайсон — Мораес.