Украина

Переход 19-летнего иранца в состав луганского коллектива сорвался.

Аллахьяр Сайяд не перейдет в Зарю, сообщил Fanatik.

По информации источника, луганский клуб не сумел договориться с 19-летним футболистом по условиям личного контракта.

Заре было предложено арендовать футболиста на полтора года с опцией выкупа за 3,5 миллиона евро.

Сайяд выступает за Фенербахче с лета 2019 года. Он успел отыграть три поединка за турецкий коллектив. Также он сыграл одну игру за сборную Ирана, где отличился голом.

Контракт Сайяда с Фенербахче рассчитан до лета 2024 года.