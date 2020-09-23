Украина

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок Премьер-лиги.

В рамках поединка второго тура украинской Премьер-лиги Шахтер на выезде сразится с дебютантом турнира Рухом.

Очевидно, что фаворитом поединка будет команда Каштру. Так, компания Parimatch предлагает на победу дончан коэффициент 1,18.

Победа Руха оценена коэффициентом 14,5. Если же команды сыграют вничью, то сумму можно увеличить в 7,30 раз.

Напомним, матч Рух — Шахтер состоится сегодня, 23-го сентября, а начало запланировано на 19:00 по киевскому времени.