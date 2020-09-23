Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский Рух и донецкий Шахтер.

Перенесенный матч второго тура, рано или поздно, должен был быть сыгран. Львовский Рух и донецкий Шахтер сыграют во Львове на "Арене Львов" на фоне потери очков несколькими днями ранее.

Луиш Каштру сделал ряд замен в составе своей команды, основная часть из которых пришлась на линию полузащиты. Маркос Антонио заменил Тараса Степаненко, а в атакующем трио сохранил свое место только Тайсон. При этом, в центре обороны вместо Кривцова сыграет Валерий Бондарь.

У Руха также есть изменения на фоне неудачи с Колосом (1:2). Стаменкович, Заставный и Эрнест были заменены на Климчука, Кухарука и Брикнера, соответственно.

Рух: Бандура — Дуць, Парамонов, Климчук, Глига — Мысык, Мартынюк, Кухарук, Копина, Брикнер — Кухаревич.

Запасные: Мысак, Заставный, Белый, И. Бойчук, Калюжный, Русин, Эрнест, Б. Бойчук, Кондраков.



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко — Маркос Антонио, Алан Патрик — Тете, Тайсон, Коноплянка — Мораес.