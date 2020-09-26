Украина

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура УПЛ сезона-2020/21.

Минай сойдется в противостоянии с киевским Динамо в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги. Поединок пройдет на стадионе НСК Олимпийский, однако номинальными хозяевами поля выступят игроки закарпатского клуба.

Суббота, 26 сентября, 14:00. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Виталий Романов (Днепр). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

После победы в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов над Гентом, который состоялся в Бельгии, Динамо ожидала выездная встреча с Минаем в рамках чемпионата Украины. Тем не менее, по обоюдному согласию данный поединок перенесли в Киев. Причиной этому стали две предстоящие гостевые игры в календаре Миная. Закарпатская команда решила не тратить силы на переезды по всей Украине, а киевляне фактически проведут матч на своем стадионе, хотя при этом они не будут являться номинальными хозяевами поля.

Динамо довольно успешно стартовало в текущем сезоне как в еврокубках, так и во внутренних соревнованиях. Под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу "бело-синие" обыграли Шахтер в матче за Суперкубок Украины, а в чемпионате Украины не оставили шансов донецкому Олимпику (4:1), обыграли ПФК Львов (3:1), но оступились в поединке с черниговской Десной и добыли лишь ничейный результат (0:0).

Минай же является дебютантом высшего дивизиона страны, однако в его истории уже имеется опыт выступлений против Динамо. Далеко ходить не надо: в прошлом сезоне подопечные Василия Кобина уступили киевлянам в полуфинале Кубка Украины (0:2), а в 2018 году команды встречались в 1/8 финала этого же турнира, где сильнее также оказался столичный коллектив (1:3). Впрочем, выиграв Первую лигу, Минай стартовал в УПЛ с минимальной победы над Александрией (1:0), но вот с Олимпиком получилось далеко не всё — разгромное поражение со счетом 0:3.

Что касается кадровой ситуации в клубах, то Динамо продолжает испытывать проблемы в линии обороны. Так, на неопределенный срок выбыл Никита Бурда, не так давно ангиной переболел Денис Попов, проблемы с приводящей мышцей бедра испытывает Александр Тымчик. Кроме того, игровую форму начинает набирать Артем Шабанов. Дисквалифицированные в обоих коллективах отсутствуют, а Минай о каких-либо кадровых проблемах не сообщал.

Спорить с тем, что команда Мирчи Луческу является фаворитом предстоящего противостояния, думаю, не стоит. Да, киевляне накануне провели важнейший и энергозатратный матч с Гентом и, вполне очевидно, что в физическом плане они не будут готовы на 100% и стоит ожидать использование ротации. Несмотря на это, слабо верится в потерю очков Динамо, особенно на фоне последнего поражения Миная от Олимпика. Так же думают и букмекеры, которые оценивают потенциальную победу "бело-синих" коэффициентом 1,25, а ничейный результат представлен показателем 6,2. В успех Миная абсолютно не верят и предлагают невероятный коэффициент 12,0.

Интересные факты

- Динамо не проигрывает в 6 официальных матчах подряд (5 побед, 1 ничья);

- Мирча Луческу 7 лет тренировал нынешнего наставника Миная Василия Кобина, когда возглавлял Шахтер;

- Минай за всю свою историю провел только два матча в Киеве, и оба завершились поражениями;

- Динамо и Минай впервые встретятся в рамках УПЛ и в третий раз за всю историю.

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