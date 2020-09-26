Украина

Скорее всего, команды выйдут с траурными повязками и проведут минуту молчания в память о жертвах трагедии.

Президент УАФ Андрей Павелко обратился к клубам Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиги с просьбой выйти с траурными повязками, а также почтить минутой молчания память погибших в Чугуеве.

"Ужасная трагедия на Харьковщине, жертвами которой стали военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба... Сочувствую родным и близким погибших. Вечная память", — написал Павелко в Фейсбуке.

"Прошу клубы УПЛ и ПФЛ на матчи очередного тура чемпионата выйти с траурными повязками и почтить память о погибших минутой молчания. Молимся за выздоровление раненных".

25 сентября около 21:00 под Чугуевом разбился самолет АН-26. На его борту было 27 человек: 23 погибли, двое уцелели, а судьба еще двух остается неизвестной — их ищут.