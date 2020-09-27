Украина

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура УПЛ сезона-2020/21.

ПФК Львов сойдется в домашнем противостоянии с Зарей в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги. Команда Георгия Цецадзе попытается набрать первые очки в текущем розыгрыше чемпионата, а луганский клуб будет стараться добыть первую победу.

Воскресенье, 27 сентября, 14:00. Стадион Украина, Львов. Главный арбитр — Александр Омельченко (Славянск). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

В матче очередного тура первенства страны встретятся две команды из нижней части таблицы. Если Львов на данном этапе вряд ли может претендовать на высокие места, то вот от Зари мало кто ожидал настолько блеклого старта. Луганский клуб в межсезонье должен был пережить очередную перестройку: команду покинули несколько лидеров, а на их смену пришли новые исполнители, которым волей-неволей необходимо было пройти адаптационный период.

Как итог, подопечные Виктора Скрипника начали новый сезон с двух поражений — от черниговской Десны (1:3) и Мариуполя (0:1), но уже в третьем туре добыли первый пункт в свой актив благодаря ничьей с действующим чемпионом Украины — донецким Шахтером (2:2).

Львов, в свою очередь, стартовал в новой кампании УПЛ гораздо позже остальных команд, поскольку в стане "сине-золотых" обнаружили случаи заражения коронавирусом, и первый тур с Минаем перенесли на более позднюю дату. Впрочем, дополнительное время на подготовку не дало никакого преимущества ПФК Львов. Колос не оставил никаких шансов команде Георгия Цецадзе на своем новом стадионе, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча (0:4). В следующем же туре Львов встретился с Динамо на НСК Олимпийский, где упустил ничью в заключительные минуты встречи (1:3).

Георгий Цецадзе неоднократно заявлял о "строительстве новой команды", поэтому с каждым матчем мы можем судить о каком-либо прогрессе или его отсутствии. Предстоящая встреча с Зарей не является исключением. Пока ПФК Львов на бумаге выглядит главным претендентом на понижение в классе, но сезон только начался и делать какие-либо прогнозы по этому поводу еще рано.

Что касается кадровой ситуации, обе команды подходят к поединку в полной боевой готовности (по крайней мере, клубы не сообщали о каких-либо травмах). Единственное — Львов не сможет рассчитывать на защитника Маруана Михоуби, который отбудет дисквалификацию из-за удаления в прошлом туре против Динамо.

Несмотря на статус гостевой команды, букмекеры называют явным фаворитом предстоящего противостояния луганскую Зарю. На победу команды Виктора Скрипника предлагается коэффициент 1,47, тогда как потенциальный успех Львова оценивается показателем 7,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Интересные факты

- Львов не знает побед в 15 официальных матчах подряд. Последняя победа львовского клуба состоялась 23 февраля 2020 года против Олимпика (1:0);

- Львов проиграл последние 5 матчей в Премьер-лиге;

- Заря и Львов провели между собой 8 матчей в УПЛ, в которых дважды побеждал луганский клуб, единожды сильнее оказывалась львовская команда и 5 раз фиксировалась ничья;

- Заря не знает побед в последних 5 матчах Премьер-лиги;

- Георгий Цецадзе набрал всего два очка в УПЛ с момента назначения на пост главного тренера Львова в конце июня 2020 года (2 ничьи, 5 поражений).

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