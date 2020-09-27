Украина

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс поединка чемпионата Украины.

Шахтер примет на своем поле Олимпик в рамках донецкого дерби в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер — Олимпик

Воскресенье, 27 сентября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Владимир Новохатний (Киев). Прямая трансляция на канале Футбол 1.

Шахтер не может похвастаться успешным стартом в новом сезоне УПЛ. После победы над Колосом в стартовом туре в сентябрьских матчах "горняки" дважды играли вничью. И если ничейный результат во встрече с Зарей еще можно объяснить силой соперника, то потерянные очки в поединке с Рухом явно свидетельствуют о недооценке соперника. На данный момент "горняки" имеют в активе пять пунктов и идут на шестой строй строчке, находясь не только позади Динамо, но даже и Олимпика, который успел набрать шесть очков.

Старт Олимпика, особенно по сравнению с результатами прошлого сезона, можно назвать очень успешным. Ведь единственное поражение "олимпийцы" потерпели от Динамо, а во встречах с Днепром-1 и Минаем заслуженно заработали по три пункта. Однако теперь команду Игоря Климовского ожидает гораздо более серьезная проверка.

Обе встречи команд в прошлом сезоне завершались победами Шахтера, причем в обоих случаях "оранжево-черные" добавились успеха с легкостью – 3:0 и 4:0. Всего же в 14 матчах между командами в УПЛ "олимпийцы" никогда не побеждали и лишь 4 встречи смогли свести к ничьей. Более того, Шахтер забивал во всех без исключения поединках.

Вряд ли в пользу Олимпика может говорить недавний спарринг команд во время паузы в чемпионате Украины. Тогда подопечные Климовского выиграли со счетом 2:1, но противостоял им далеко не основной состав "горняков".

Интересные факты:

Самый частый счет в противостоянии команд – 1:1, который был зафиксирован трижды.

Чаще других среди игроков Шахтера ворота Олимпика поражали Жуниор Мораес и Марлос – по 7 голов.

Беспроигрышная серия Шахтера в чемпионате продолжается уже 12 матчей.

Голевая серия Олимпика в УПЛ продолжается 3 матча.

Дисквалифицированный: Валерий Бондарь (Шахтер).