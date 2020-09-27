Украина

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс поединка чемпионата Украины.

Колос примет на своем поле Ингулец в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги.

Колос — Ингулец

Воскресенье, 27 сентября, 19:30. Стадион Колос, Ковалевка. Главный арбитр — Александр Дердо (Черноморск). Прямая трансляция на канале Футбол 2.

Колос подходит к этому поединку не в лучшем моральном состоянии после еврокубковой встречи с Риекой. Основное время поединка в Хорватии завершилось нулевой ничьей, однако ковалевский клуб пропустил дважды в дополнительное время и завершил выступления в квалификации Лиги Европы. Теперь подопечным Руслана Костышина предстоит сконцентрироваться лишь на выступлениях в УПЛ и завоеванию места в зоне еврокубков в следующем сезоне.

Учитывая старт "хлеборобов" в новом сезоне, выполнить эту задачу им вполне по силам. Команда потерпела поражение лишь в стартовом туре с Шахтером, а в последующих встречах со Львовом и Рухом побеждала, и на данный момент идет в тройке лидеров.

Ингулец же свой дебют крайне успешным пока назвать не может. "Желто-красные" пока не знают вкуса побед и после трех туров имеют в активе два пункта. Встреча с утомленным и разочарованным Колосом может стать возможностью для команды Сергея Лавриненко стать на победный путь.

Для Колоса и Ингульца этот матч станет первым в элитном дивизионе, но раньше они встречались в рамках Первой лиги и Кубка Украины. В семи очных поединках обе команды одержали по две победы, а еще в трех случаях был зафиксирован ничейный результат.