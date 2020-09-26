Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и днепровский Днепр-1.

После неудачного старта сезона и двух поражений в трех сыгранных поединках, Владимир Шаран решил отойти от привычной для его команды схемы 4-3-3 в сторону построения с двумя форвардами. Парой на острие выступят Безбородько и Ситало, а центр полузащиты закроют Гречишкин и Гордиенко.

В то же самое время, приход на пост главного тренера днепровского Днепр-1 Игоря Йовичевича не стал причиной изменения формации для его новой команды. Гости предстоящей игры сыграют в 3-4-3, однако свое место в стартовом составе при этом получили Владимир Адамюк и Арсений Батагов.

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко — Лучкевич, Гречишкин, Гордиенко, Третьяков — Безбородько, Ситало.

Запасные: Панькив, Стецьков, Ковалец, Мишенко, Довгий, Грицук, Банада, Задерака, Устименко.



Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Сваток — Ди Франко, Батагов, Кравченко, Дубинчак — Тейлор, Довбик, Цуриков.