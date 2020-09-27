Украина

Представляем вашему вниманию котировки на игру чемпионата Украины.

Шахтер встретится с Олимпиком в четвертом туре чемпионата Украины. "Горняки" не смогли победить в двух последних матчах и теперь наверняка решительно настроены добыть победу.

Специалисты компании Parimatch оценивают шансы Шахтера на победу куда выше. Коэффициент на триумф "горняков" составляет 1,16.

В случае, если вы поставите в Parimatch на ничью и эта ставка зайдет, ваш выигрыш будет в 8 раз больше. А коэффициент на успех Олимпика и вовсе равен 15,5.

Следить за ходом игры и обсуждать матч вы сможете в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.