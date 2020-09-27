Возможно, тренеры обеих команд решили удивить друг друга и оставить все в секрете вплоть до стартового свистка?
Фото ФК Заря Луганск
27 сентября 2020, 14:05
ПФК Львов принимает Зарю в матче четвертого тура чемпионата Украины. Поединок во Львове уже стартовал, и только где-то в это время болельщики и журналисты дождались стартовых составов команд на официальном сайте Премьер-лиги.
В основном информация о составах команд появляется примерно за час до старта игры – к примеру, в Лиге чемпионов, английской Премьер-лиге или же матчах сборных.
Отметим, что информация по составам отсутствовала не только на сайте Премьер-лиги, но и на официальных ресурсах клубов.
Следить за ходом игры и обсуждать матч вы можете в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.