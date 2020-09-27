Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкие Шахтер и Олимпик.

Календарь воскресных противостояний четвертого тура Украинского Премьер-лиги украшает принципиальное противостояние между двумя командами из Донецка на поле столичного стадиона НСК "Олимпийский".

Голкипер Шахтера, Андрей Пятов, заявил на одном из предматчевых интервью, что команда провела работу над ошибками после двух кряду ничейных исходов против Зари и Руха. На стартовом составе Шахтера это отразилось следующим образом: место в воротах, собственно, займет основной голкипер сборной Украины, в центр обороны вернулся Сергей Кривцов, опорную зону займет Майкон, в паре с Патриком, а под нападающим сыграет Виктор Коваленко.

У Олимпика, после успеха в прошлом туре в игре с Минаем (3:0), наблюдается лишь выход в центр поля Евгения Цымбалюка.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Трубин, Хочолава, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Сиприано, Болбат, Фернандо.



Олимпик: Кичак — Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко — Бабенко, Цымбалюк, Политыло — Бенито, Шахаб, Тейшейра.