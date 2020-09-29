Украина

Теперь поединки не будут переноситься, если в команде есть как минимум 13 доступных игроков в заявке.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил Временный протокол для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях карантина, направленный на предотвращения распространения пандемии коронавируса в стране.

Согласно документу, футбольные матчи организуются в регионах, в которых отсутствуют дополнительно установлены ограничения органами государственной власти и органами местного самоуправления, препятствующих проведению матча.

При проведении матчей в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемической опасности должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории, а также требований физического дистанцирования между зрителями.

Матчи, которые проводятся на территории административно-территориальных единиц, где установлен "оранжевый и "красный" уровень эпидемической опасности, должны проходить с участием не более 220 человек.

В случае, если группу игроков клуба переведут на обязательный карантин или самоизоляцию, матч должен состояться по расписанию, если в заявке клуба будет насчитываться не менее 13 футболистов (включая по крайней мере одного вратаря).

При проведении матчей без зрителей одновременно по всей территории стадиона могут находиться не более 220 человек.

По решению клуба-хозяина матча допускается проведение пресс-конференции с журналистами. Количество участников пресс-конференции не должно превышать одного человека на 10 квадратных метров помещения, где проводится пресс-конференция.

В случае принятия решения о проведении матча со зрителями команда-хозяин сообщает об этом организатора соревнований для получения соответствующего согласования.

Продажа билетов организуется таким образом, чтобы обеспечивалось дистанцирование в 1,5 метра между зрителями на трибунах. Продажа билетов должна обеспечивать наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку, по диагонали, и обеспечить допуск не более 25% болельщиков от общего количества зрителей, способных заполнить сектора.

Продажа билетов осуществляется только онлайн, при условии соблюдения процедуры идентификации личности. Вход на стадион осуществляется при наличии билета с личными данными зрителя и документа, удостоверяющего личность.

В случае проведения матча с допуском зрителей, болельщикам команды гостей разрешено посещение матчей в количестве, не превышающем 25% от общей вместимости гостевого сектора. Данный сектор должен составлять не менее 5% от общей вместимости стадиона.