Украина

Football.ua представляет анонс матча третьего раунда Кубка Украины.

Десна за два предыдущих сезона в Премьер-лиге зарекомендовала себя как хорошую команду, которую определенно стоит считать фаворитом в домашней кубковой встрече с новичком элиты.

Десна – Рух

30 сентября, 17:00, стадион им. Гагарина, Чернигов. Главный арбитр – Андрей Коваленко (Полтава). Прямая трансляция на YouTube-канале Десны.

Лишь 27 сентября эти команды играли между собой в рамках Премьер-лиги, а теперь сойдутся в Кубке Украины. В УПЛ Десна довольно уверенно разобралась с соперником, открыв счет уже в начале поединка – Тотовицкий забил на 13-й минуте с пенальти. Закончилось все победой команды Александра Рябоконя со счетом 3:1.

Десна в этой встрече не может рассчитывать на травмированных Гитченко, Картушова и Арвеладзе, но и без того кадровый потенциал черниговцев видится выше. Впрочем, перефразируя классика, "Кубок – это совсем другой турнир" и нельзя исключать любой исход.

На руку львовянам может сыграть то, что уже в воскресенье Десне предстоит сыграть против Шахтера в чемпионате. Конечно, по классике "каждая следующая игра самая важная", но не исключено, что тренерский штаб черниговцев сделает в составе определенные замены с учетом воскресного поединка.