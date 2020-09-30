Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/16 финала Кубка Украины, в котором сыграют полтавская Ворскла и ПФК Львов.

Финалист прошлого розыгрыша Кубка Украины, и, до недавних пор, лидер Украинской Премьер-лиги, начнет свой путь по турнирной сетке новой страницы в истории данного турнира с поединка против кризисного ПФК Львов в домашних условиях.

Ворскла: Ткаченко — Опанасенко, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Татарков, Челядин, Щербак, Ребенок — Васин, Пешич.

Запасные: Резник, Исенко, Пердута, Якубу, Пуцлин, Скляр, Кане, Кулач.



ПФК Львов: Костик — Комарец, Оберман, Романчук, Савошко — Демкив, Малашевский, Вичижанин — Велвес, Ременяк, Ныч.

Запасные: Лалак, Брама, Бекерский, Алферов, Мудрый, Величко, Шута.



Матч Ворскла — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.