Украина

Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Экс-нападающий Шахтера Сергей Ателькин скончался сегодня ночью, подтвердил официальный сайт "горняков". Александр Денисов сообщил, что причина смерти – проблемы с сердцем. Ателькину было всего 48 лет.

Он дебютировал за Шахтер в марте 1990 года. С 1990 по 1996 и с 1999 по 2002 Ателькин забил 82 гола в 265 матчах за Шахтер. С этим показателем он находится на восьмом месте среди лучших бомбардиров в истории клуба.

Также Ателькин поиграл за рубежом – в Италии за Лечче и в Португалии за Бенфику. За сборную Украины он провел две игры.