Украина

Football.ua представляет анонс матча пятого тура УПЛ сезона-2020/21.

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги болельщиков ожидает львовское дерби между Рухом и ПФК Львов, которые находятся в нижней части турнирной таблицы.

Суббота, 3 октября, 17:00. Арена Львов, Львов. Главный арбитр — Дмитрий Кутаков (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Рух является дебютантом высшего дивизиона Украины, однако успешно начать свой путь в элите у львовской команды не получилось. Подопечные Ивана Федика в первом туре потерпели разгромное поражение от полтавской Ворсклы (2:5), а затем уступили ковалевскому Колосу (1:2) и черниговской Десне (1:3). Несмотря на это, Руху также удалось добыть сенсационную ничью с действующим чемпионом Украины — донецким Шахтером (1:1), набрав на данный момент единственное очко в текущем розыгрыше чемпионата.

Львов, в свою очередь, стартовал в новой кампании УПЛ гораздо позже остальных команд, поскольку в стане "сине-золотых" обнаружили случаи заражения коронавирусом, и первый тур с Минаем перенесли на более позднюю дату. Впрочем, дополнительное время на подготовку не дало никакого преимущества ПФК Львов. Колос разгромил команду Георгия Цецадзе на своем новом стадионе, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча (0:4). Позже Львов встретился с Динамо на НСК Олимпийский, где упустил ничью в заключительные минуты встречи (1:3), а затем без шансов уступил луганской Заре (0:5).

Из Кубка Украины обе команды вылетели на стадии 1/16 финала: Рух проиграл Десне со счетом 1:2, а ПФК Львов покинул турнир по итогам противостояния с Ворсклой (0:2).

Что касается кадровой ситуации, обе команды подходят к поединку в полной боевой готовности (по крайней мере, клубы не сообщали о каких-либо травмах). В стан Львова возвращается защитник Маруан Михоуби, который отбыл дисквалификацию после удаления в поединке с Динамо.

Учитывая серию поражений Львова, букмекеры называют фаворитом предстоящего противостояния Рух. На победу команды Ивана Федика предлагается коэффициент 1,83, тогда как потенциальный успех Львова оценивается показателем 4,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Интересные факты

- Львов не знает побед в 17 официальных матчах подряд. Последняя победа львовского клуба состоялась 23 февраля 2020 года против Олимпика (1:0);

- Львов проиграл последние 6 матчей в Премьер-лиге;

- Георгий Цецадзе набрал всего два очка в УПЛ с момента назначения на пост главного тренера Львова в конце июня 2020 года (2 ничьи, 5 поражений);

- Рух и ПФК Львов никогда сходились в очном противостоянии в официальных поединках;

- Рух никогда не побеждал в матче УПЛ;

- Единственное очко в чемпионате Украины Рух набрал в матче с донецким Шахтером.