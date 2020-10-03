Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Ворскла в рамках поединка пятого тура чемпионата Украины отправится в гости к Днепру-1.

Днепр-1 — Ворскла

Суббота, 14:00. Днепр, Днепр-Арена. Главный арбитр — Юрий Иванов. Телетрансляция на канале Униан.

Ворскла после четырех туров набрала десять баллов и несколько неожиданно расположилась на второй строчке турнирной таблицы. Однако стоит понимать, что полтавчане обыграли новичков, Ингулец и Минай, а также нестабильную на старте сезона Александрию. Мариуполь же дал бой команде Максимова, которая на победу не наиграла.

После такого удачного старта Ворскле важно не расслабиться и не почувствовать, что и дальше все будет легко даваться. Тем более, соперник очень непростой — Днепру-1 крайне необходимы набранные баллы после провального старта сезона и смены Дмитрия Михайленко на Игора Йовичевича.

Днепряне после четырех поединков имеют в своем распоряжении всего лишь один балл, набранный еще в первом туре благодаря ничьей против Ингульца. Руководство клуба перед стартом сезона рассчитывало на попадание в еврокубки. Нет сомнений, что цель прежняя, но добиться ее будет уже значительно сложнее.

Если учитывать три последних игры между командами, то победы добивались хозяева (дважды Днепр-1 и однажды Ворскла). Более того, делали они это без пропущенных мячей. Формы команд подталкивают к той мысли, что в этот раз тенденция может не продолжиться. Верим, что полтавчане продолжат свою удачную серию тяжелой победой.

Интересные факты:

Ворскла может добыть двести сороковую победу или потерпеть 280-е поражение в чемпионатах.



Юрий Максимов у руля различных клубов УПЛ может отпраздновать 50-ю победу.



Клубная рекордная голевая серия Днепра-1 длится 9 игр — 14 мячей.



Днепряне не побеждают в УПЛ в течение 5-ти матчей: ничья и 4 поражения.



Полтавчане 3 тура подряд сохраняют свои ворота в УПЛ "на замке".



300-й матч в УПЛ может провести Владимир Чеснаков (Ворскла).



10-й гол в УПЛ может забить Руслан Степанюк, Евгений Опанасенко (оба — Ворскла).