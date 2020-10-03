Украина

Испанский нападающий проведет этот сезон в аренде в Тенерифе.

Форвард Динамо Фран Соль, которого отдали в аренду в Тенерифе, обратился к команде. Он был весьма лаконичен.

"Спасибо, Динамо! Желаю всего наилучшего в этом сезоне", — написал испанец в Инстаграме.

Соль перешел в Динамо в январе 2019 года из Виллем II. Он забил несколько мячей, но затем получил серьезную травму плеча, из-за которой пропустил 16 игр. После этого испанец не мог набрать былую форму.

В нынешнем сезоне Фран забил гол Шахтеру в игре за Суперкубок Украины, а также принял участие в двух играх киевлян в УПЛ.