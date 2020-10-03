Спортдир Болоньи: Переговоры по Супряге прекращены

Сага вокруг переезда украинца в Италию завершена.
Владислав Супряга, фото Динамо
03 октября 2020, 10:22
Спортивный директор Болоньи Риккардо Бигон заявил, что клуб не станет продолжать переговоры с Динамо о покупке форварда Владислав Супряга.
"Мы бы завершили трансфер Супряги, если бы Динамо приняло наше предложение.
Сейчас мы можем с полной уверенностью утверждать, что переговоры по трансферу прекращены", — цитирует Бигона il Resto del Carlino.
Ранее СМИ сообщали, что киевляне были готовы продать игрока, но не менее, чем за 15 миллионов евро. Болонья предлагала всего 10 миллионов.
В новом сезоне Супряга провел 8 поединков в футболке Динамо, отличившись тремя голами и пятью ассистами.