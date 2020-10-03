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    03 октября 2020, 10:22

    Спортдир Болоньи: Переговоры по Супряге прекращены

    Сага вокруг переезда украинца в Италию завершена.

    Владислав Супряга, фото Динамо
    Владислав Супряга, фото Динамо 03 октября 2020, 10:22

    Спортивный директор Болоньи Риккардо Бигон заявил, что клуб не станет продолжать переговоры с Динамо о покупке форварда Владислав Супряга.

    "Мы бы завершили трансфер Супряги, если бы Динамо приняло наше предложение.

    Сейчас мы можем с полной уверенностью утверждать, что переговоры по трансферу прекращены", — цитирует Бигона il Resto del Carlino.

    Ранее СМИ сообщали, что киевляне были готовы продать игрока, но не менее, чем за 15 миллионов евро. Болонья предлагала всего 10 миллионов.

    В новом сезоне Супряга провел 8 поединков в футболке Динамо, отличившись тремя голами и пятью ассистами.

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