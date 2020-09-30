Италия

Руководство "бело-синих" не устроило предложение итальянского клуба.

Динамо отказалось отпускать нападающего Владислава Супрягу в Болонью, сообщает портал Tuttomercatoweb.

"Красно-синие" были готовы заплатить за молодого форварда около 10 миллионов евро с бонусами, однако руководство киевлян ответило отказом на это предложение. "Бело-синие" хотят выручить не менее 15 млн евро за игрока и не намерены снижать свои запросы.

Предполагается, что итальянский клуб теперь откажется от варианта с 20-летним нападающим и сосредоточится на других трансферных целях.

В новом сезоне Супряга провел 8 поединков в футболке Динамо, отличившись тремя голами и пятью ассистами.