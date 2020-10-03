Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовские Рух и ПФК Львов.

Две львовские команды синхронно покинули розыгрыш Кубка Украины уже на стадии 1/16 финала, после чего должны будут провести первое в своей истории очное дерби.

По сравнению с игрой прошлого тура против черниговской Десны, которой дебютант УПЛ проиграл две игры в течении четырех календарных дней (1:3 и 1:2), в составе Руха наблюдаются лишь одно изменение — правый фланг обороны вместо Юрия Копины займет Валерий Федорчук.

ПФК Львов игру против полтавской Ворсклы (0:2) в Кубке проводил в экспериментальном составе, но при этом Георгий Цецадзе решил сохранить место в воротах за Костиком. Стоит также отметить возвращение после дисквалификации Маруана Михоуби на левый фланг обороны, а также выход Грисьо с первых минут.

Рух: Бандура — Федорчук, Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер — Мысык, Кухарук, Мартынюк, Климчук — Кухаревич.

Запасные: Мысак, Стаменкович, Белый, И. Бойчук, Калюжный, Русин, Кондраков, Эрнест, Б. Бойчук.



ПФК Львов: Костик — Челич, Кравчук, Клименчук, Михоуби — Грисьо, Айнсалу, Кошман, Шина — Казлаускас, Филипе.