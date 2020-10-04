Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Олимпик в рамках матча пятого тура чемпионата Украины будет противостоять Александрии.

Олимпик — Александрия

Воскресенье, 14:00. Киев, стадион им. Лобановского. Главный арбитр встречи — Максим Козыряцкий. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Олимпик после четырех сыгранных матчей набрал шесть баллов и находится в середине турнирной таблицы. Однако вовсе не стоит недооценивать дончан — они выиграли два матча, против Миная и Днепра-1, а поражения были от флагманов украинского футбола — Динамо и Шахтера. Причем "горнякам" было очень непросто взломать оборону соперника.

Игорь Климовский в очередной раз показывает хорошие результаты работы. Специалист получил в свое распоряжение несколько новых футболистов и сколотил очень крепкую команду, которая готова бороться за еврокубковую зону. Особо стоит отметить атакующую линию команды, которая выглядит опасной для любого соперника.

Александрия, в свою очередь, тоже набрала шесть баллов после четырех игр, только вот поражения были в матчах с менее сильными оппонентами — Минаем и Ворсклой. После двух проигрышей подопечные Шарана собрались с силами и добыли победы против Днепра-1 и Ингульца с одинаковым счетом — 4:1. Интересно, сможет ли Александрия продолжить в том же духе?

Нет сомнений, что в матче будет огромное количество единоборств, ведь обе команды славятся своей неуступчивостью. Возможно, вывеска не самая громкая, но поединок будет одним из самых интересных в туре. Ожидаем, что противостояние завершится боевой ничьей со счетом 1:1.