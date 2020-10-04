Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура УПЛ между донецким Олимпиком и Александрией.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран решил выпустить в стартовом составе своей команды Дениса Устименко на матч против донецкого Олимпика. Другой нападающий Денис Безбородько остался на скамейке запасных. Кроме того, в рамку ворот гостей вернулся Юрий Панькив.

Олимпик: Кичак — Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко — Завийский, Бабенко, Политыло — Бенито, Шахаб, Тейшейра

Запасные: Альими, Ксенз, Цымбалюк, Аблитаров, Гришко, Романовский, Чогадзе, Каргбо, Альваренга

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Гречишкин, Стецьков — Лучкевич, Банада, Довгий, Третьяков — Ситало, Устименко

Запасные: Билык, Мишенко, Безбородько, Петренко, Самар, Янчак, Ивахно, Задерака

Матч Олимпик — Александрия начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.