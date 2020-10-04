Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура УПЛ между киевским Динамо и луганской Зарей.

В одном из центральных матчей пятого тура УПЛ встретятся Динамо и Заря. В заявке хозяев не оказалось основных игроков Владислава Супряги и Виталия Буяльского. Вместо них сыграют Беньямин Вербич и Александр Андриевский. Виталий Миколенко вновь сыграет в центре обороны в паре с Ильей Забарным.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук, Андриевский — Родригес, Шапаренко, Де Пена — Вербич

Запасные: Бойко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Русин, Сирота, Дуэлунд

Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидую, Абу Ханна, Хомченовский — Иванисеня — Кабаев, Юрченко, Кочергин — Гладкий, Громов

Запасные: Василь, Жуниньо, Руфати, Цвек, Назарина, Цыганикс, Янаков, Перович, Лунев

Матч Динамо — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.