Украина

Полузащитник отлично проявил себя в матче с Шахтером.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги сообщает, что полузащитник Десны Алексей Гуцуляк стал лучшим игроком по итогам прошедшего тура.

Напомним, футболист сумел сделать две результативные передачи в поединке против Шахтера, который завершился со счетом 2:2.

Отмечается, что Гуцуляк сумел опередить в голосовании хавбека Днепра-1 Сергея Булецу, форварда Олимпика Захеди Шахаба и хавбека Десны Андрея Тотовицкого.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Десной и Шахтером.