Полузащитник отлично проявил себя в матче с Шахтером.
фото УПЛ
05 октября 2020, 14:40
Официальный сайт украинской Премьер-лиги сообщает, что полузащитник Десны Алексей Гуцуляк стал лучшим игроком по итогам прошедшего тура.
Напомним, футболист сумел сделать две результативные передачи в поединке против Шахтера, который завершился со счетом 2:2.
Отмечается, что Гуцуляк сумел опередить в голосовании хавбека Днепра-1 Сергея Булецу, форварда Олимпика Захеди Шахаба и хавбека Десны Андрея Тотовицкого.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Десной и Шахтером.