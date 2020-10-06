Украина

Команда Юрия Максимова набрала 11 очков в первых пяти турах чемпионата.

Ворскла в пятом туре Премьер-лиги сыграла вничью с Днепром-1 (2:2), но это не помешало ей повторить свой рекорд – 11 очков в стартовых пяти турах чемпионата.

Столь же успешно полтавчане стартовали в сезоне-1996/97 под руководством Виктора Пожечевского. Тогда они заняли третье место в чемпионате, хотя были дебютантом Высшей лиги.

Еще трижды Ворскла стартовала с 10 очков в первых пяти турах – в сезонах-2010/11 (при Николае Павлове), 2013/14 и 2017/18 (главным тренером тогда был Василий Сачко).

На данный момент полтавчане идут вторыми в таблице. Следующий матч они проведут против Олимпика 17 октября.