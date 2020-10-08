Украина

За Николая отдали свои голоса более половины проголосовавших.

Полузащитник Динамо Николая Шапаренко стал лучшим игроком команды в сентябре, сообщил официальный сайт "бело-синих". За него проголосовал 51% из почти трех тысяч респондентов.

На втором месте с 18% расположился Виталий Буяльский, третьим стал Георгий Бущан (16%), Карлос Де Пена набрал 12%, а Виталий Миколенко — 3%.

Шапаренко в сентябре забил по голу Львову и АЗ, а также сделал по одному ассисту в играх со все тем же Львовом и Минаем.

Следующий матч Динамо проведет 17 сентября на выезде против Руха в рамках шестого тура Премьер-лиги.